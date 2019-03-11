الجارديان: بوينج تواجه شكوك بشأن سلامة طائرات 737 ماكس 8

تقول صحيفة الجارديان البريطانية أن شركة بوينج للطائرات تواجه مزيدا من الشكوك حول سلامة طائرتها 737 ماكس 8، حيث انضمت الخطوط الجوية الإثيوبية إلى شركات الطيران في الصين وأماكن أخرى في تعليق استخدام هذا النوع من الطائرات بعد تحطم الطائرة الأثيوبية يوم الأحد الماضي، والذي أودى بحياة 157 شخصًا على متن الطائرة.

وقالت الخطوط الجوية الاثيوبية يوم الاثنين أنه تم إنتشال مسجل الصوت في مقصورة القيادة ومسجل بيانات الرحلات الرقمية من حطام الطائرة، مما يعني انه يمكن تحديد سبب الحادث قريبًا.

وكانت الطائرة الإثيوبية القادمة من أديس أبابا قد تحطمت في طريقها الى نيروبي بعد ست دقائق من إقلاعها، وهي

الواقعة الثانية من نوعها، حيث تحطمت طائرة من نفس الطراز تابعة لشركة "ليون إير" في البحر قبالة العاصمة الإندونيسية جاكرتا في أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل جميع الركاب والطاقم، البالغ عددهم 189 شخصًا.

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وأضافت الصحيفة أن أسهم شركة بوينج إنخفضت بنسبة 13٪ خلال دقائق من افتتاح تداولات برصة وول ستريت بنيويورك صباح يوم الاثنين، وقالت ماري شيافو، المفتشة العامة السابقة لقسم النقل في الولايات المتحدة، لشبكة CNN الأمريكية، إن الكارثة الأخيرة "مشبوهة للغاية" و "تدق أجراس إنذار في صناعة الطيران".

وذكرت الصحيفة أنه قد تم تسليم ما يقرب من 60 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس 8 إلى حوالي 12 شركة طيران صينية، وأخبرت شركتان من شركات الطيران الصينية، اليوم الاثنين، الصحيفة أنهما قد بدأتا باستخدام طائرة بوينج 737-800 بدلا من ماكس 8، كما أعلنت شركة طيران كايمان، أنها ستقوم أيضاً بتعليق إستخدام هذا الطراز من الطائرات في الوقت الذي يتم فيه التحقيق في الحادث.

وقالت عدة شركات طيران للصحيفة إنها لا تنوي إيقاف رحلاتها الجوية، بما في ذلك الخطوط الجوية الفيجية التي قالت إنها "لديها ثقة كاملة في صلاحية الطائرات لدينا"، كما صرحت شركة الخطوط الجوية السنغافورية، التي تملك خمس طائرات بوينج 737 ماكس 8 في أسطول شركة الطيران "سيلك اير"، و 31 طائرة أخرى، إنها لم تعلق عمل الطائرات وأنها "تواصل مراقبة الوضع عن كثب".