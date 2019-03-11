واشنطن تريد نزعاً كاملاً للسلاح النووي مقابل رفع العقوبات عن كوريا الشمالية

أعلن الموفد الأميركي ستيفن بيجون الاثنين، أن الولايات المتحدة ترفض أن تتخلى كوريا الشمالية "تدريجاً" عن ترسانتها النووية، مؤكداً بذلك أن واشنطن تريد نزعاً كاملاً للسلاح النووي مقابل رفع العقوبات.
وإذ أكد عدم وجود "جدول زمني مصطنع"، كرر بيغون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تأمل بان تتوصل الى "نزع نهائي للسلاح النووي ويمكن التحقق منه تماماً" بحلول "نهاية الولاية الأولى للرئيس" في يناير 2021.
وأشار بيجون أن "الدبلوماسية لا تزال نشطة جداً" مع كوريا الشمالية، برغم من فشل قمة بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون الشهر الماضي.
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