واشنطن تفرض عقوبات على بنك روسي بتهمة "دعم" مادورو

فرضت الولايات المتحدة الاثنين، عقوبات على بنك "افروفينانس موسناربنك" الروسي واضعة قيد التنفيذ تهديدها بمعاقبة الشركات الأجنبية، التي تتهمها بدعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن في بيان "إن هذه الخطوة تؤكد أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد المؤسسات المالية الأجنبية، التي تدعم نظام مادورو غير الشرعي وتساهم في الانهيار الاقتصادي والأزمة الانسانية التي تشكل آفات (يعانيها) الشعب الفنزويلي". وعوقب المصرف الروسي بسبب مبادلاته مع مجموعة النفط الفنزويلية العامة بي دي في اس ايه.

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