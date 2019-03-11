خادم الحرمين الشريفين يلتقي الحريري

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض دولة رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية سعد الحريري.
وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، وبخاصة على الساحة اللبنانية.
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