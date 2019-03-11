الجيش المصري يعلن القضاء على 46 إرهابياً في سيناء واستشهاد 3 جنود

أعلنت القوات المسلحة المصرية القضاء على 46 فرداً من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة خلال تبادل إطلاق النيران بنطاق شمال ووسط سيناء وضبط وتدمير والتحفظ على 31 سيارة ودراجة نارية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

وذكر البيان الصادر عن القوات المسلحة المصرية اليوم، أن القوات الجوية المصرية قامت على الاتجاه الشمالي الشرقي باستهداف وتدمير 15 وكراً للعناصر الإرهابية، واستهداف تجمعاً للعناصر الإرهابية وتدمير 4 عربة تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ عملياتها، وعلى الاتجاه الجنوبي تم استهداف وتدمير 17 عربة تستخدم في أعمال التهريب عبر الحدود، كما تم استهداف 10عربات ووكر للعناصر الإرهابية على الاتجاه الغربي.

وأشار البيان إلى اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وكميات من المواد شديدة الانفجار التي تستخدم في تجهيز العبوات الناسفة بشمال ووسط سيناء.

كما قامت عناصر المهندسين العسكريين المصريين بحسب البيان باكتشاف وتفجير 204 عبوة ناسفة، تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات وضبط عدد من دانات الـ"RBG" والهاون التي تستخدمها العناصر التكفيرية للهجوم على الإرتكازات الأمنية واكتشاف وتدمير عدد /10/ فتحة نفق على الشريط الحدودي برفح.

وأشار البيان إلى انه ونتيجة للأعمال القتالية للقوات بمناطق العمليات تم استشهاد 3 جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الارهابية.