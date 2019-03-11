السودان: البرلمان يقلص حالة الطوارئ إلى 6 أشهر والقضاء يحكم بسجن ابنة الصادق المهدي

صوت البرلمان السوداني يوم الاثنين لصالح تقليص حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عمر البشير الشهر الماضي من عام إلى ستة أشهر. بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"



وقد يجدد البرلمان حالة الطوارئ.



قضت محكمة طوارئ سودانية بسجن نائبة رئيس حزب الأمة المعارض لمدة أسبوع بسبب مشاركتها في مظاهرات ضد الرئيس وذلك في الوقت الذي احتج فيه نشطاء ضد قوانين الطوارئ التي فُرضت الشهر الماضي.



وقال محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي للحزب إن مريم الصادق المهدي ابنة زعيم حزب الأمة المعارض والتي هي نائبته أيضاً كانت ضمن 19 شخصاً اعتقلوا أثناء مظاهرة أمام مقر الحزب في أم درمان على الضفة الأخرى من نهر النيل قبالة العاصمة الخرطوم.



أعلن البشير حالة الطوارئ الشهر الماضي بعد احتجاجات استمرت أسابيع ومثلت أطول تحد لحكمه منذ توليه السلطة في انقلاب أطاح بحكومة الصادق المهدي في عام 1989.



وتصاعدت الاعتقالات في صفوف المتظاهرين حتى طالت شخصيات سياسية لها اعتبارها الحزبي سوف يزيد المشهد تعقيداً في السودان الذي تستمر فيه التظاهرات لتدخل شهرها الثالث.



وتوسعت تدائره المعتقلين بموجب حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس البشير قد يتبعه توسيع دائره الاعتقالات في صفوف قادة المعارضة المشاركين في تحريك الشارع، إذ من المتوقع ألا يتراجع الرئيس السوداني عن هذا النهج حتى تستتب له الأمور تماماً وفق تقديره، وهو الأمر الذي قد يزيد من الإصرار على مطالب المتظاهرين والتي وصلت إلى حد المطالبة برحيل النظام.

المصدر: رويترز + عربي بوست