نتنياهو لغراهام: الجولان جزء من إسرائيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، تمسكه بالجولان السوري المحتل، بزعم أن الجولان جزء من إسرائيل.

جاء ذلك في إطار جولة أجراها، اليوم، بمعية السناتور الأميركي ليندزي غراهام، وسفير الولايات المتحدة في إسرائيل، ديفيد فريدمان.

وجاء أن نتنياهو شكر غراهام على الجولة في الجولان المحتل، وشدد أمامه على "أهمية التواجد الإسرائيلي" في الجولان.

وقال متوجها إلى غراهام: "أعتقد أنه في كل مرة تأتي إلى هنا، فإنك تستطيع أن تثمن الأهمية الإستراتيجية للتواجد الإسرائيلي في الجولان، وحقيقة أن إسرائيل تخلق حياة جديدة هنا".

وأضاف أن "هضبة الجولان هي جزء من إسرائيل، ويجب أن تبقى جزءا منها".