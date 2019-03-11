انت الان تتابع تفاصيل خبر البرلمان السوداني يُجيز حالة الطوارئ ويخفضها إلى 6 أشهر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 مارس 2019 06:48 مساءً - أجاز البرلمان السوداني، اليوم الاثنين، قانون الطوارئ وخفض مدته من سنة إلى ستة أشهر.

وأوصى رئيس لجنة دراسة إعلان حالة الطوارئ في البرلمان السوداني، أحمد التجاني، بتقصير فترة الطوارئ إلى 6 أشهر بدلاً من عام، وفقاً لقناة "الحرة".

وقال رئيس اللجنة، أثناء قراءته تقرير اللجنة أمام البرلمان: "توصي اللجنة بتقصير فترة الطوارئ لـ6 أشهر، ويكون في حيز التنفيذ منذ بدء إعلانه".

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وكانت الحكومة السودانية قدمت، قبل أيام، مشروع إعلان قانون الطوارئ أمام البرلمان السوداني، في حين أعلنت الهيئة التشريعية بالبرلمان عن تشكيل لجنة لدراسته.

وأعلن الرئيس السوداني عمر البشير ، في الـ22 من فبراير الماضي، حالة الطوارئ لمدة عام كامل في جميع أنحاء البلاد، وحل حكومة الحوار الوطني وحكومات الولايات، وعين حكاماً عسكريين على رؤوس تلك الولايات، كما عين وزير دفاعه نائباً أول لرئيس الجمهورية مع احتفاظه بمنصبه.

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر الماضي، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة، لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.