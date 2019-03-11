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يونيسيف: 1100 طفل سوري قتلوا فى 2018

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كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" أن عدد الأطفال الذين راحوا ضحايا الحرب في سورية خلال العام الماضي يزيد على ما شهدته أي من الأعوام الأخرى في هذه الحرب.

وأوضحت المنظمة اليوم الاثنين أن نحو 1100 طفل لقوا حتفهم خلال عام 2018 جراء عواقب الحرب في سورية. ولكن المنظمة تفترض وجود عدد أكبر بكثير من الحالات التي تم تسجيلها.

كما بلغ عدد الهجمات على مؤسسات صحية وتعليمية رقما قياسيا وصل إلى 262 هجوما خلال العام الماضي، بحسب المنظمة.


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