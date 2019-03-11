شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرات تراقب «السعادة» في دبي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت هيئة حكومية في دبي، اليوم الاثنين، تطبيق تقنية جديدة تراقب وجوه العملاء لرصد مدى سعادتهم. وقال مسئولون في هيئة الطرق والمواصلات للصحفيين اليوم الثلاثاء ،إن الهيئة وزعت كاميرات ذكية في مراكز الخدمة التابعة لها "ترصد مدى ارتياح وسعادة المتعاملين بمستوى جودة وفعالية الخدمات".



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