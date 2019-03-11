شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة إيرانية تعاقب محامية حقوقية بالسجن 38 عاماً والجلد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (جنيف)قال رضا خندان زوج نسرين ستوده محامية حقوق الإنسان الإيرانية، في منشور على فيسبوك، اليوم (الاثنين)، إن محكمة عاقبتها بالسجن 38 عاماً و148 جلدة.
وكان بايام ديرافشان محامي ستوده قال لوكالة الأنباء الإيرانية في ديسمبر، أن موكلته محتجزة منذ يونيو بتهم بنشر معلومات ضد الدولة، وإهانة الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، بالاضافة للتجسس.
وتأتي أنباء الحكم على ستوده بعد أيام فقط من تعيين إبراهيم رئيسي رئيساً جديداً للسلطة القضائية.
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