شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تفرض عقوبات على بنك روسي لدعمه الرئيس الفنزويلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) فرضت الولايات المتحدة اليوم (الاثنين)، عقوبات على بنك «افروفينانس موسناربنك» الروسي، لدعمه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. فرضت الولايات المتحدة اليوم (الاثنين)، عقوبات على بنك «افروفينانس موسناربنك» الروسي، لدعمه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن في بيان: "إن هذه الخطوة تؤكد أن الولايات المتحدة ستتخذ اجراءات ضد المؤسسات المالية الأجنبية التي تدعم نظام مادورو غير الشرعي، وتساهم في الانهيار الإقتصادي والأزمة الإنسانية في فنزويلا.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تفرض عقوبات على بنك روسي لدعمه الرئيس الفنزويلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.