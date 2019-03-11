بوينج: لا تتسرعوا في أحكامكم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طالبت شركة بوينج الأمريكية الجميع بعدم إصدار أحكام متسرعة، وقالت في أول تعليق لها على فاجعة طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية، التي تحطمت أمس الأول، وخلفت 157 قتيلا، إن التحقيق في سقوط الطائرة لا يزال في مراحله المبكرة، بحسب موقع سكاي نيوز.

وأشار متحدث باسم بوينج، في بيان أرسله إلى رويترز «أنه لا حاجة حاليا لإصدار إرشادات جديدة للشركات المشغلة لطراز الطائرة المنكوبة «737 ماكس 8»، وذلك استنادا للمعلومات المتاحة حتى الآن، وتابع «السلامة هي أولويتنا القصوى ونتخذ كل الإجراءات لفهم كل أبعاد هذا الحادث بشكل كامل والعمل عن كثب مع فريق التحقيق وكل السلطات التنظيمية المعنية».

ولا يوجد أي مؤشر حتى الآن على سبب تحطم الطائرة، وقال خبراء في سلامة النقل الجوي إن من السابق لأوانه تخمين السبب، مشيرين إلى أن معظم الحوادث من هذا النوع تقع نتيجة لمجموعة من العوامل.