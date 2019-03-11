ما هي طائرة بوينج 737 ماكس 8؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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يعد حادث تحطم الطائرة الإثيوبية الثاني من نوعه خلال خمسة أشهر، والذي يقع للطراز الجديد نفسه من الطائرة بوينج، حيث تحطمت في أكتوبر طائرة من الطراز نفسه تابعة لشركة «لاين إير» الإندونيسية، بعد إقلاعها من جاكرتا بقليل، مما أسفر عن مقتل 189 شخصا كانوا على متنها.
يقول جيري سويجاتمان، محلل طيران ومقره في جاكرتا، لبي بي سي «إن الطائرة بوينج 737 ماكس تتميز بأن محركها يقع إلى الأمام قليلا، وأعلى قليلا بالنسبة إلى الجناح، مقارنة بالنسخة السابقة من الطائرة، وهذا يؤثر على توازن الطائرة».
الطائرة حسب موقع بوينج:
- دخلت الاستخدام التجاري عام 2017فقط
- عدد الكراسي: 210
- المدى بالكيلومتر: 6,570
- الطول: 39.52مترا
- أطوال الأجنحة: 35.9مترا
- المحرك: LEAP-1B
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