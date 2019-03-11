القائمة النهائية تكشف عن مقتل 12 عربيا بينهم سعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل كشفت القائمة النهائية لعدد ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة عن مقتل 12 شخصا ينتمون إلى جنسيات عربية، بينهم 6 مصريين ومغربيان وسعودي، إضافة إلى يمني وسوداني وتونسي، حيث تأكد أن الضحايا ينتمون إلى 33 دولة.

ولقي نحو 19 من موظفي الأمم المتحدة حتفهم، إثر تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية أمس الأول، بعد وقت قصير من إقلاعها، حسبما ذكرت الأمم المتحدة في تغريدة عبر موقع تويتر.

وأبلغت منظمات دولية وأممية عدة، من بينها برنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والبنك الدولي عن خسائر في الأرواح بين موظفيها، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبيرج.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة «إن الأمين العام يشعر بحزن عميق للخسارة المأساوية للأرواح في تحطم الطائرة اليوم بالقرب من أديس أبابا».