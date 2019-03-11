خطوط عربية تستخدم طراز المنكوبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة أظهرت وثيقة تداولتها صحف عالمية بينها البي البي سي وذا ستار عددا من الخطوط العالمية والعربية التي تستخدم في طائراتها نوع بوينج ماكس 373 من طراز الطائرة المنكوبة نفسها. Advertisements خطوط أوقفت رحلاتها: Shenzhen Airlines - الصين

China Eastern Airlines - الصين

Air China - الصين

الخطوط الجوية الإثيوبية - إثيوبيا

طيران كايمان - جزر كايمان خطوط تستخدم الطراز نفسه: Norwegian Air shuttle - النرويج

TUI Group- ألمانيا

Flydubai - الإمارات العربية المتحدة خطوط تستخدم النوع نفسه: Corendon Airlines - تركيا

LOT Polish Airlines - بولندا

Mauritania Airlines - موريتانيا

SpiceJet - الهند

Okay Airways - الصين

SilkAir - سنغافورة

Malindo Air - ماليزيا

Lion Air- أندونيسيا

Sunwing Airlines - كندا

Aerolineas Argentinas - الأرجنتين

Air Italy - إيطاليا

Oman Air - عمان

Jet Airways - الهند

Garuda Indonesia - إندونيسيا

WestJet - كندا

Southwest Airlines - الولايات المتحدة الأمريكية



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