اشتباه في قنبلة يهبط بطائرة روسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - باكو

أعلن الناطق باسم مطار باكو أن طائرة روسية تابعة لـ «خطوط أورال الجوية» هبطت اضطراريا في المطار أمس، بعد اشتباه قائدها بوجود قنبلة على متنها.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن الناطق القول، إن الطائرة من طراز «إير باص 312» وتابعة لشركة «خطوط أورال الجوية»، وكانت تقوم برحلة من البحرين إلى موسكو، وهبطت اضطراريا في مطار باكو الدولي «حيدر علييف»، بعدما اشتبه قائد الطائرة بوجود قنبلة على متنها، وكانت الطائرة تقل 225 شخصا، بينهم أعضاء الطاقم.