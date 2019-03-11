دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters شركات طيران عالمية توقف استخدام طائراتها من طراز الطائرة الإثيوبية المنكوبة

بكين/أوسلو/أديس أبابا (رويترز) - قالت إدارة الطيران في الصين يوم الاثنين إنها طلبت من شركات الطيران المحلية وقف استخدام الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس 8 وعددها نحو 100 وهو ما يمثل أكثر من ربع الأسطول العالمي لهذه الطائرات بعد تحطم طائرة من هذا الطراز في إثيوبيا.

وكانت طائرة من طراز بوينج 737 ماكس 8 تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية قد تحطمت بعد دقائق من إقلاعها الأحد في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا. ودفع الحادث الشركة الإثيوبية إلى وقف استخدام باقي الطائرات التي يضمها أسطولها من هذا الطراز.

وهذا ثاني حادث تحطم لطائرة من طراز 737 ماكس 8 الذي دخل الخدمة عام 2017.

ففي أكتوبر تشرين الأول تحطمت طائرة من هذا الطراز تابعة لشركة ليون أير الإندونيسية للطيران منخفض التكلفة بعد 13 دقيقة من إقلاعها من جاكرتا في رحلة داخلية مما أودى بحياة كل من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصا.

وقالت إدارة الطيران المدني بالصين إنه يتعين على كل شركات الطيران الصينية تعليق استخدام الطائرة بوينج 737 ماكس 8 اعتبارا من السادسة مساء (1000 بتوقيت جرينتش).

وأضافت أنها ستخطر شركات الطيران بالموعد الذي يمكنها فيه استئناف عمل هذه الطائرات بعد الاتصال بشركة بوينج وإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية لضمان سلامة الرحلات الجوية.

وقالت إنها اتخذت هذه الخطوة تماشيا مع مبدأ عدم التغاضي مطلقا عن الأخطار التي تهدد السلامة.

من ناحية أخرى ذكرت متحدثة باسم شركة فلاي دبي اليوم الاثنين أن الشركة لا تزال تثق في صلاحية طائراتها من طراز بوينج 737 ماكس 8 وذلك بعد يوم من سقوط الطائرة الإثيوبية.

وتدير فلاي دبي أسطولا من طائرات 737 يضم الطائرة ماكس 8.

Advertisements

وذكرت المتحدثة "نراقب الوضع ومستمرون في التواصل مع بوينج... سلامة ركابنا وأطقمنا أولويتنا القصوى".

وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية إنها أوقفت أسطولها من طراز بوينج 737 ماكس 8 حتى إشعار آخر "كإجراء وقائي إضافي" رغم أنها لم تتوصل للسبب وراء حادث أمس.

وقالت شركة كايمان إيرويز إنها أوقفت استخدام طائرتيها من هذا الطراز لحين الحصول على مزيد من المعلومات.

وذكرت متحدثة باسم الخطوط الجوية النرويجية أن الشركة ستواصل استخدام طائراتها من هذا الطراز كالمعتاد.

وتمتلك الشركة 18 طائرة من هذا الطراز في أسطولها الذي كان يضم 164 طائرة في نهاية 2018 وقالت الشركة مؤخرا إنها ستتسلم عشرات الطائرات الجديدة من هذا الطراز ليصل عدد ما تملكه منه إلى أكثر من 70 بنهاية 2021.

وقالت شركة بوينج اليوم الاثنين إن التحقيق في تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية ما زال في مراحله المبكرة ولا حاجة لإصدار إرشادات جديدة للشركات المشغلة لطراز الطائرة المنكوبة وذلك استنادا للمعلومات المتاحة لديها حتى الآن.

وقال متحدث باسم بوينج في بيان أرسله إلى رويترز بالبريد الإلكتروني "السلامة هي أولويتنا القصوى ونتخذ كل الإجراءات لفهم كل أبعاد هذا الحادث بشكل كامل والعمل عن كثب مع فريق التحقيق وكل السلطات التنظيمية المعنية".

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)