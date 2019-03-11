ماليزيا تفرج عن إندونيسية متهمة باغتيال أخ كيم جونغ أون غير الشقيق

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP الإندونيسية ستي عائشة تبتسم لدى مغادرتها المحكمة العليا في شاه عالم قرب كوالالمبور، الإثنين 11 آذار/مارس 2019

أفرج القضاء الماليزي الإثنين عن إندونيسية متهمة بالمشاركة في اغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 2017، في تحول غير متوقع في القضية.

وبدت ستي عائشة مبتسمة لدى صعودها إلى سيارة خارج المحكمة حيث تحاكم منذ عام ونصف عام إلى جانب الفيتنامية دوان ثي هونغ على خلفية عملية قتل كيم جونغ نام في مطار كوالالمبور في 2017.

وقالت المرأة البالغة من العمر 27 عاما "أشعر بالسعادة. لم أكن أعلم بأن ذلك سيحدث ولم أتوقعه".

وبذل المسؤولون الإندونيسيون جهودا دبلوماسية كبيرة لإطلاق سراح عائشة إذ تدخل الرئيس شخصيا. وكتب وزير العدل الإندونيسي رسالة للنائب العام في ماليزيا للمطالبة بالإفراج عنها مشيرا إلى وجود مشاكل في القضية. ووافق النائب العام على ذلك الأسبوع الماضي.

وأصرت المرأتان مرارا على أن جواسيس كوريين شماليين خدعوهما لتنفيذ العملية باستخدام غاز الأعصاب "في إكس" وأشارتا إلى أنهما كانتا تعتقدان أن العملية مجرد خدعة في برنامج من تلفزيون الواقع.

وأفاد محاموهما أنهما كانتا كبشي فداء وأن السلطات لم تنجح في القبض على القتلة الحقيقيين. وفر أربعة كوريين شماليين -- اتهموا رسميا بتنفيذ عملية الاغتيال إلى جانب المرأتين -- من ماليزيا بعيد العملية.

وكان من المفترض أن تستأنف المحاكمة التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2017 الاثنين بعد توقف استمر أشهرا عدة.

لكن لدى بدء الجلسة، طلب المدعي محمد اسكندر أحمد إسقاط تهمة القتل بحق عائشة وإطلاق سراحها بدون توضيح الأسباب.

ووافق القاضي على إطلاق سراح عائشة فورا لكن بدون تبرئتها، ما يعني أن التهمة بحقها لا تزال قائمة نظريا وأن توقيفها مجددا أمر ممكن.

وشكل هذا الامر مفاجأة إذ كان من المفترض أن تعقد جلسة الاثنين للاستماع لشهادة هونغ، التي غادرت القاعة في حالة صدمة لعدم إطلاق سراحها مثل عائشة.

وقالت الفيتنامية البالغة من العمر 30 عاما "لا أعرف ماذا سيحصل لي الآن. أنا بريئة. صلوا من أجلي". وتم تأجيل جلسة الاستماع لشهادتها بينما ذكر محاموها أنهم سيقدمون طلبا لإسقاط التهم عنها.

- حفل استقبال -

Advertisements

ووصلت عائشة إلى جاكرتا الاثنين حيث التقت أفراد عائلتها.

وقالت عمتها دارمي لوكالة فرانس برس "سمعنا الخبر ونشعر بسعادة بالغة. نستعد للاحتفال".

وتبذل إندونيسيا عادة جهودا دبلوماسية من أجل إطلاق سراح مواطنيها المعتقلين في الخارج، وخصوصا أولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام.

وفي مبنى السفارة الإندونيسية في ماليزيا، أشار وزير العدل الإندونيسي ياسونا لاولي إلى أن شخصيات حكومية ضغطت من أجل الإفراج عن عائشة بينهم الرئيس جوكو ويدودو ووزيرة الخارجية رينتو مرسودي.

وعقوبة الإدانة بالقتل في ماليزيا هي الإعدام شنقا. وتعهدت الحكومة العام الماضي إلغاء عقوبة الإعدام لكنها لم تدخل التعديل على قانونها بعد.

في المقابل، لا يبدو أن فيتنام ضغطت بشكل كبير للإفراج عن هونغ.

ولا تنخرط فيتنام عموما بشكل علني في القضايا الجنائية الفردية في الخارج ولم يرد مسؤولو وزارة الخارجية هناك على طلب وكالة فرانس برس الحصول على تعليق الاثنين.

وفي المرحلة الأولى من المحاكمة التي استمرت حتى آب/اغسطس العام الماضي، عرض المدعون دعواهم. © متوفر بواسطة AFP الفيتنامية دوان ثي هونغ برفقة الشرطة الماليزية في محكمة شاه عالم العليا خارج كوالالمبور بتاريخ 11 آذار/مارس 2019

ووصف شهود عيان الكيفية التي توفي فيها الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي كان ينظر إليه في مرحلة ما كوريث محتمل لقيادة كوريا الشمالية.

وأفاد المدعون أن عائشة وهونغ هما قاتلتان مدربتان لكن محاميهما أصروا على أن أربعة كورييين شماليين هم من دبروا العملية وقدموا لهما السم.

واتهمت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية بإصدار الأمر بتنفيذ العملية، وهو ما نفته بيونغ يانغ.

وكانت ماليزيا في الماضي بين حلفاء كوريا الشمالية القلائل، لكن عملية الاغتيال أضرت بالعلاقات ودفعتهما لتبادل طرد السفراء.