شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب مازحا: "الوزراء مُخصص لهم أماكن حلوة مش عايزين يجوا ليه؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ضرورة حضور وزراء الحكومة الجلسات العامة للبرلمان أثناء مناقشات مشاريع القوانين، ممازحًا: "الوزراء مُخصص لهم أماكن حلوة .. مش عايزين يجوا ليه؟، كأن الكرسى فيه شوكة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، أثناء بدء مناقشة مشروع القانون النيابى بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.

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وتساءل عبد العال الوزراء خايفين من أيه؟، ومفيش حاجة يعطوها للنواب، وكلنا على باب الله فى الخدمات.. النواب داخلين على انتخابات وربنا يستر".

وعلق المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، قائلًا: "لا يوجد وزير بالحكومة غير راغب فى الحضور إلى البرلمان، بل العكس جميعهم يردون الحضور ومد جسور التواصل مع النواب، لكن أحيانا هناك ارتباطات".

وأشار مروان، إلى أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، توجهت خلال الـ10 دقائق التى تم فيها رفع الجلسة إلى وزارتها للقاء نظيرها اليمنى ثم عادت مرة أخرى".