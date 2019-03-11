شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: السلام على الوزراء ممنوع داخل الجلسة وفقا للتقاليد البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، بعد رفعها لمدة 10 دقائق، اعتراضًا على عدم انضباط سير الجلسة.

وفى مستهل الجلسة، ذكر عبد العال أعضاء مجلس النواب، بالمادة 425 والتى تحدد مقاعد الوزراء داخل الجلسة العامة، مطالبًا النواب الالتزام بها.

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وشدد عبد العال، على النواب عدم الحصول على توقيعات من الوزراء أثناء انعقاد الجلسات، متابعًا : هناك ضوابط لائحية وتقاليد برلمانية يجب العمل بها وعدم الحياد عنها.

وأضاف رئيس البرلمان، أن السلام على الوزراء طبقا للتقاليد البرلمانية ممنوع، ويجب على النواب الالتزام باللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وتنص المادة 425: "يخصص لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولممثلى الحكومة الصفوف الأولى من مقاعد الوسط فى قاعة الجلسة عند حضورهم الجلسات، ويكون مكان الوكيلين فى الصف الأول من اليمين. ويوزع مكتب المجلس خلال خمسة عشر يوما من افتتاح دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى بقية المقاعد على أعضاء المجلس المنتمين للأحزاب السياسية والائتلافات البرلمانية المختلفة والمستقلين، بعد أن يقدموا اقتراحاتهم فى هذا الشأن كتابةً إلى رئيس المجلس".