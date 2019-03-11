شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان مدافعا عن الأطباء: الأمهر ويتفوقون بالخارج بسبب التدريب الجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دافع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن الأطباء المصريين وطلاب وخريجى كليات الطب فى مصر، ووصفهم بأمهر الأطباء، وأنهم يتفوقون فى الخارج بسبب التدريب الجيد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تعديلات الحكومة على قانون مزاولة مهنة الطب.

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وقال "عبد العال": "مش عايز أخد دولة معينة نموذج، يجب عدم التشكيك فى الجامعات المصرية، لدينا فى مصر كليتين تنفردان بميزة تفضيلية على جميع كليات العالم وهى كليتى الطب والهندسة، الطبيب والمهندس المصرى وليد ظروف معينة، الكلية الوحيدة فى العالم كلية الطب اللى بيدخلها المتفوقين، واحد طالب جايب 98 % عايز منه إيه تقول يحفظ أو مبيحفظش، كون فشلت إنك تعمل تعليم طبى جيد ليس ذنبه.. بدليل إنه بيسافر تدريب 6 أشهر فقط وبيمسك قسم فى مستشفى جامعى، وأشهد كان الطبيب بعد 6 أشهر تدريب يتحمل مسئولية قسم فى مستشفى جامعى لأنه يتدرب كويس".

وتابع "عبد العال": "بدأنا مرحلة إصلاح التعليم من خلال النظام الجديد الذى تم تطبيقه، والذى يتعرض بصورة أو بأخرى للمقاومة، نصلح فى موروث ليه أكثر من 50 سنة فى التعليم، والرئيس عبد الفتاح السيسى وضع يده على المرض بالنسبة للتعليم وبالنسبة للصحة ويتم إصلاح المرفقين، فالتعليم لم يأخذ الاهتمام الكافى سابقا، وحاليا الدولة تهتم بعملية التنمية البشرية فى التعليم والصحة، وهذا ما أعلنه الرئيس من هذه المنصة".

واستطرد رئيس البرلمان: "وزارة التعليم معذورة فى ظل الإمكانيات المتاحة، ووزيرة الصحة أيضا لا تحملوها ما حدث فى قطاع الصحة، هى جات ورثته بنفس الموجود، تحاول الإصلاح، ويجب ألا نحمل وزيرة الصحة مشكلة المرتبات، فشكلة المرتبات متعلقة بالإمكانيات، وأعتقد لما تتوفر الإمكانيات فالجميع فى حاجة لرفع مرتباتهم، فالطبيب يعانى والمدرس يعانى، وزيرة الصحة عندها نقص أطباء وممرضين، وبالتالى ازاى يتم سد النقص، رفع مرتبات الأطباء، نعم هناك حاجة لرفع المرتبات لأنه يؤتمن على أرواح المواطنين، لكن فى الظروف دى صعب رفع كل المرتبات، الطبيب يجب تدريبه، وفى نهاية التدريب يتم تقييمه إذا كان يصلح أو لا يصلح، إذالم يجتاز تعيد تقييمه مرة أخرى، لكن لا تقول له سأمتحنك مرة أخرى، طيب إذا رسب فى الامتحان هيشتغل ايه".