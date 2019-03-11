شكرا لقرائتكم خبر عن سفير تونس يهنئ السيسي لتولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى بـ"أفريقية البرلمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت لجنة الشئون الأفريقية فى اجتماعها اليوم، برئاسة النائب طارق رضوان، السفير نجيب المنيف سفير دولة تونس، وذلك لدعم العلاقات بين البلدين وبحث سبل التعاون بينهما.

ورحب النائب طارق رضوان، بالسفير التونسى، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين من الناحية الإنسانية والعملية.

وأعرب رضوان - حسب البيان الصحفى - عن رغبة مصر الشديدة فى توطيد العلاقات على أعلى مستوى، ومعرفة ما يتطلع إليه لدعم العلاقات بين البلدين، وآخر المستجدات على الساحة الأفريقية.

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فى المقابل أعرب السفير عن شكره لدعوته وأبدى سعادته لوجوده بمجلس النواب، مقدمًا التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئاسته للاتحاد الأفريقى.

كما أكد السفير نجيب المنيف، على أن هناك تواصلا دائما بين تونس ومصر، مشيدا بدور مصر فى مساندة تونس لانضمامها للكوميسا.

واتفق الجانبان على ضرورة تفعيل دور لجنة الصداقة البرلمانية بين البرلمانين التونسى والمصرى، ويجب تبادل الزيارات بين الوفود البرلمانية للبلدين.

وأشار رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، إلى أن كلٍ من تونس ومصر بلاد سياحية فيجب وضع استراتيجية ورؤية للتوأمة بين الدولتين ويتم تقسيم أيام الإجازات للسائح الأوروبى بينهما، ووجود قنوات تواصل بين السلطات والوزارات للدولتين لتبادل الملفات والخبرات خاصة فى مجال مكافحة الإرهاب.