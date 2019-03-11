شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى أمام البرلمان: هناك جولات عديدة للتفاوض حول "سد النهضة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا اليوم، لمناقشة خطة وزارة الموارد المائية ودعم التعاون مع دول حوض النيل، بحضورالدكتورمحمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى.

وتحدث رضوان، حسب البيان الصادر اليوم، عن أهمية التعاون بين لجنة الشئون الأفريقية ووزارة الري لأنها تخص الأمن القومي المصري في المرتبة الأولى.

في المقابل استعرض وزير الرى، عن مجالات التعاون مع أفريقيا وهي عديدة مثل الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وهو لا يمثل ممر ملاحى فقط بل ممر للتنمية به طريق سريع وخط سكك حديد وشبكة ربط كهربى وشبكة نقل معلومات ليخدم التنمية فى الدول التى يمر بها.

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وأشار إلى أن هناك مشروع موازى يربط بين كينيا وأثيوبيا وجنوب السودان لنقل النفط وربط حركة التجارة، وتنبع أهمية هذه المشاريع لخفض تكلفة النقل لأنها ترفع تكلفة أى مشروع استثمارى يمكن القيام به، كذلك مشاريع للتدريب على الرى مع العديد من الدول الأفريقية، وأن الوزارة تصدر نشرة للتنبؤ بالمطر يتم توزيعها على ثمان دول أفريقية كل ثلاثة أيام.

ورد الوزير علي تساؤلات النواب فيما يخص ملف سد النهضة ،أن هناك جولات عديدة للتفاوض بين الدول المعنية من أجل الوصول إلي ما يرضي كافة الأطراف، كما أكد أن مصر لا تقف أمام طموح أى دولة في التنمية بما لا يضيرأى حصص فى مياة النهر أو يهدد أى أمن قومى.

وأكد أن الوزارة تعمل على الاستفادة بكل مصادر المياه خاصةً الجوفية واستخدام الأساليب الحديثة فى الرى وأن هناك بالفعل قرار جمهورى لإنشاء محطات تحلية للمياه ومعالجة مياه الصرف الصحى كما تجرى دراسات تجريبية للزراعة بالمياه المالحة.

وفى نهاية الاجتماع أكد رئيس لجنة الشئون الأفريقية، أن مصر تساند تفعيل كافة القرارات التى تقلل من الفاقد المائى.