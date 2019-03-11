شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: قانون تنظيم الجامعات يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إن مشروع قانون تنظيم الجامعات يحقق مبدأ تكافؤ الفرص فى تعيين المعيدين.

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن القانون نص على تعيين المعيدين من الدفعة الأخيرة، مضيفا: "يعنى اللى هيتعين معيد هيكون من نفس الدفعة اللى دخلت نفس الامتحان، وهو عكس ما هو مطبق حاليا، من أن تعيين المعيدين من خلال التكليف من بين خريجى آخر عامين، وهو أمر لايحقق تكافؤ الفرص؛ لأن الامتحان مختلف من عام لآخر".

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فيما قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن هناك اختلاف فى نوعية الامتحانات من عام لآخر، وهناك تفاوت بين الاساتذة فى التعجيز والتسهيل بالنسبة للامتحانات

ويتضمن مشروع قانون تنظيم الجامعات تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية أو المعهد في الدفعة الأخيرة حتى لا يتزاحم خريجو دفعتين عند التعيين.