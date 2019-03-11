كتب: السيد غنيم وافق أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسن زين، نهائيا، على تعاون شركة "إعلام المصريين" وماسبيرو في تطوير القناتين الفضائية المصرية والثانية. وأقر المجلس الاتفاق المبرم بواقع ٥١٪ للهيئة الوطنية للإعلام و٤٩٪ لشركة إعلام المصريين، على أن يتم البدء بتغيير شكل المحطات ثم يليها مرحلة تحديث المضامين في البرامج المختلفة على الشاشتين. وتضمنت الموافقة أيضا اعتماد مجلس الهيئة التعاون مع إعلام المصريين للبدء في إنشاء القناة الأرضية الخاصة ببث مباريات كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩ والتي تقام بمصر خلال الأشهر...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل اتفاق ماسبيرو وإعلام المصريين على تطوير «الثانية والفضائية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.