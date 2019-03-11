وفاة والدة وزير الصحة الأسبق.. والعزاء بمسجد عمر مكرم الخميس

توفيت والدة الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، اليوم، وشيع جثمانها بمشاركة عدد كبير من العاملين في قطاع الصحة والشخصيات العامة، حسبما أعلنت وزارة الصحة في بيان صادر قبل قليل.

وذكرت الوزارة، أن ذلك جاء تقديرًا لـ"عدوي" كانت له بصمة واضحة في النهوض بقطاع الصحة خلال فترة توليه منصب وزير الصحة، خاصة الطفرة غير المسبوقة التي أحدثها في علاج فيروس "سي" باستخدام عقار "سوفالدي" الذي وفر الكثير من الوقت والمال بالنسبة للمريض وللدولة على حد سواء.

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