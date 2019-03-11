الرئيس السيسي يتسلم دعوة من اليابان للمشاركة في قمة العشرين

كتب: محمد أبو عمرة وعادل الدرجلى

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السفير الياباني بالقاهرة، ممثلاً عن حكومة بلاده، نقل دعوة شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان، للرئيس للمشاركة في القمة الاقتصادية العالمية المقبلة لمجموعة العشرين G20، التي تتولى اليابان رئاستها حاليا، والمنتظر عقدها بمدينة أوساكا اليابانية خلال العام الجاري.

جاء ذلك، بحسب راضي، استنادا لمكانة مصر في إفريقيا، ورئاستها للاتحاد الإفريقي، ولعرض تجربة مصر التنموية الواعدة للإصلاح الاقتصادي الشامل، ورؤيتها لسبل تعزيز الجهود الدولية لدفع مساعي...