وزير النقل الجديد يصل مكتبه بالوزارة بعد حلفه اليمين الدستورية

كتب: رضا حبيشى

وصل منذ قليل، الفريق كامل الوزير، وزير النقل الجديد إلى مقر وزارة النقل بمدينة نصر بعد حلفه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الإثنين.

وكان فى استقبال وزير النقل الجديد قيادات الوزارة، ودخل فى اجتماع مغلق مع مدير مكتبه، فيما تشهد الوزارة حالة ترقب مع وصول الوزير الجديد.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى شهد أداء حلف اليمين للفريق كامل الوزير، وزيراً للنقل، واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، حيث وجه...