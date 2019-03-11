أعلنت وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء عن ارتفاع حصيلة ضحايا غارات لطيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية على محافظة حجة شمال غربي اليمن إلى 23 بينهم 14 طفلا و9 نساء، مشيرة إلى أن "هناك حالات حرجة من جرحى جريمة كشر".
وانتقدت الوزارة "عدم إعلان الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان أي موقف تجاه جريمة كشر"، معبرة عن أسفها "لعدم قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدورها الإنساني تجاه الضحايا المدنيين في جريمة كشر".
وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) قد أعلنت عن مقتل 20 امرأة وطفلاً بغارات لطيران التحالف، على منطقة طلان في مديرية كشر شمال حجة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة بصنعاء: ارتفاع عدد قتلى غارات التحالف على حجة إلى 23 قتيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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