اللواء جعفري: دعم جبهة المقاومة الاسلامية مبعث فخر للحرس الثوري

اكد القائد العام للحرس الثوري الايراني اللواء محمد علي الجعفري بمناسبة تقلده وسام "ذوالفقار" من قبل قائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة السيد علي خامنئي ان "دعم جبهة المقاومة الاسلامية يعد مبعث فخر واعتزاز لافراد الحرس الثوري"، مشيراً إلى أن "هذا الحدث السعيد، الذي هو نتاج للدور الكبير والاستراتيجي والحاسم للاخ العزيز ومؤسسة الحرس الثوري في دعم جبهة المقاومة الاسلامية والمواجهة الذكية والضافرة ضد الاشقياء التكفيريين والارهاب الاميركي الصهيوني، وحماية الأمن المثالي للشعب والوطن الاسلامي، يعد مبعث فخر واعتزاز لجميع افراد الحرس الثوري، وسيكون مصدر الخير والبركة في مجال الرسالة والمسؤوليات الجسيمة المناطة في المستقبل المشرق".

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