الأناضول: الأمم المتحدة تنكس أعلامها حدادا على ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بان "الأمم المتحدة نكست أعلامها حدادًا على ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة". وأعلنت، الأحد، الخطوط الجوية الإثيوبية مقتل جميع ركاب طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" تحطمت بعد دقائق على إقلاعها من العاصمة أديس أبابا نحو العاصمة الكينية نيروبي، وهم 149 راكبا، و8 من أفراد الطاقم.

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