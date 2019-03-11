شويغو: القوات الروسية حصلت على أكثر من 200 صاروخ باليستي خلال 6 سنوات

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أنّ "القوات الروسية حصلت في الفترة ما بين 2012- 2018، على 109 صواريخ باليستية عابرة للقارات من نوع "يارس"، وعلى 108 صواريخ بالستية بحرية".

وذكر أمام الجلسة الموسعة للجنة الدفاع في الدوما الروسي، أنّ "خلال 6 أعوام، حصلت القوات المسلحة أيضًا على 3 ثلاث غواصات استراتيجية من نوع "بوري"، وعلى 57 جهازًا فضائيًّا، 7 غواصات، 17 منظومة صاروخية "بال" و"باستيون" و3712 دبابة حديثة وغيرها من الدروع، وعلى أكثر من ألف طائرة ومروحية".

وبيّن شويغو أنّ "هذه الإضافات الصاروخية ساهمت بإعادة تسليح 12 فوجًا عسكريًّا متخصّصًا بصواريخ "يارس" و10 كتائب متخصّصة بصواريخ "إسكندر".