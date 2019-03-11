المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مذكرا بقرار الصدر: الأوقاف خاصة بالمجلس

أكدت الامانة العامة للاوقاف في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، في بيان، أنه "يهمنا ان نذكر بما صدر عن المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى من قرار وقعه رئيس المجلس الامام السيد موسى الصدر في 14/3/1977 والذي يؤكد ان اوقاف الانبياء والائمة والصلحاء ومقاماتهم ومراقدهم الواقعة في نطاق سلطة الاوقاف في الطائفة الاسلامية الشيعية في لبنان تعتبر اوقاف خاصة بها وتنحصر ادارة شؤونها وتقرير مصيره وتجديد بنائها والاشراف عليها وحمايتها والدفاع عنها بالهيئة الشرعية في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ممثلة بشخص رئيس المجلس مباشرة".

وأوضحت الأمانة "أننا اردنا ان نضع هذا القرار بين ايدي الجميع ليكن واضحا كيف يجب ان يتم التعاطي مع اوقاف الطائفة التي جميعها يجب ان تكون تحت رعاية المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ممثلا برئيسه وليس بيد اشخاص".