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جرح 3 أشخاص بإشكال بين عائلتين في القطراني بجزين

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افادت معلومات صحافية عن سقوط 3 جرحى بإطلاق نار على خلفية إشكال عائلي وقع بين عائلتين في مزرعة شبيل في بلدة القطراني، وقد تم نقل الجرحى الى مسشتفى الشيخ راغب حرب في النبطية.

وعلى الفور، توجهت دورية من مخابرات الجيش وقوى الامن الداخلي للمباشرة بالتحقيقات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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