جرح 3 أشخاص بإشكال بين عائلتين في القطراني بجزين

افادت معلومات صحافية عن سقوط 3 جرحى بإطلاق نار على خلفية إشكال عائلي وقع بين عائلتين في مزرعة شبيل في بلدة القطراني، وقد تم نقل الجرحى الى مسشتفى الشيخ راغب حرب في النبطية.
وعلى الفور، توجهت دورية من مخابرات الجيش وقوى الامن الداخلي للمباشرة بالتحقيقات.
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