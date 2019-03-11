خليل: مشروعنا هو بناء الدولة البعيدة عن الفساد المالي والاداري

أكد وزير المال علي حسن خليل أن "مشروعنا الحالي والمستقبلي هو بناء الدولة البعيدة عن الفساد المالي والاداري".

وخلال إقامة إتحاد بلديات جبل عامل وتجمع المعلمين في لبنان لمناسبة عيد المعلم، احتفالا تكريما للمعلمين والمعلمات العاملين في مدارس قرى الاتحاد في قاعة شهداء بلدة الطيبة، نوه خليل بالاساتذة وأنهم خط الحماية لهذا الوطن"، موجها التحية الى "العمل الاستثنائي في منطقتنا والتي تؤشر عليه كل الدراسات حيث يسجل لمدارس هذه المنطقة انها انتقلت من مرحلة الى مرحلة أخرى على صعيد النتائج بكل مستوياتها، وهذا إنما يدل على أن تعزيز المدرسة الرسمية يجب أن يبقى الاساس على كل المستويات، وأنهم في كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة الى جانب حقوق الاساتذة".