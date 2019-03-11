مراد: الأهم من فكرة اموال سيدر التركيز على الاصلاحات المطلوبة بدءا بمحاربة الفساد

استقبل وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد في تلة الخياط، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر الذي شدّد بعد اللقاء، على الاهتمام الكبير باليد العاملة اللبنانية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وضرورة أن يكون للاتحاد دور بارز بمسألة العمالة اللبنانية في المشاريع المطروحة". مضيفا ان "الوزير مراد يحرص على اليد العاملة اللبنانية في مقابل ما نراه من هجوم لليد العاملة الاجنبية، خصوصا أن المشاريع التي ستنتج عن سيدر أو البنك الدولي تشير الى الاستعانة باليد العاملة الاجنبية". لافتا الى أن الوزير مراد "يجري اتصالات مع المسؤولين داخل لبنان وخارجه لتسهيل مهمة إعادة انعاش التجارة وطبعا ضمن المواصفات التي تحمي المنتج اللبناني من المنافسة".

بدوره أكد مراد أنه يجري "التنسيق مع بعض الزملاء الوزراء لدعم اليد العاملة اللبنانية". مشيرا الى ان "لدينا رؤية مع الوزير صالح الغريب لوضع خطة واستراتيجيا للبدء بالعمل على ملف عودة النازحين التي ستطرح في الجلسة القادمة على طاولة مجلس الوزراء". مشددا على ان"الأهم من فكرة الاموال هو التركيز على الاصلاحات المطلوبة التي تبدأ بمحاربة الفساد ووقف الهدر"، مؤكدا "ضرورة العمل بجدية للوصول الى نتيجة، ليستعيد الاقتصاد اللبناني عافيته".