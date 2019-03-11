جنبلاط تلقى برقيات من بوش وصالح وعبد المهدي

تلقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط برقية شكر من الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش، شكره فيها على تعزيته بوفاة والده الرئيس جورج بوش. من جهة أخرى، تلقى جنبلاط برقية تهنئة بالعام الجديد من الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، وبرقية مماثلة من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

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