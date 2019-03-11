اخبار العالم

وزير المال التقى سفير الكويت وبحث معه العلاقات الثنائية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

بحث وزير المالية علي حسن خليل مع سفير الكويت في لبنان عبد العال القناعي في العلاقات الثنائية بين البلدين. كما استقبل وزير الصناعة وائل أبو فاعور.

وكان خليل عرض مع رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية جوزيف جبرا للعلاقة بين الوزارة والجامعة ومجالات التعاون القائمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير المال التقى سفير الكويت وبحث معه العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا