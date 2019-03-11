وزير المال التقى سفير الكويت وبحث معه العلاقات الثنائية

بحث وزير المالية علي حسن خليل مع سفير الكويت في لبنان عبد العال القناعي في العلاقات الثنائية بين البلدين. كما استقبل وزير الصناعة وائل أبو فاعور.

وكان خليل عرض مع رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية جوزيف جبرا للعلاقة بين الوزارة والجامعة ومجالات التعاون القائمة.