الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أقامت ندوة حول تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة

استضافت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ولجنة الاقتصاد والعمل في مركز التدريب التابع لها في بعبدا- برنامج الحوار الاقتصادي الذي تعدّه وتنظمه الاعلامية غادة بلوط زيتون بالشراكة مع مركز الامم المتحدة للاعلام UNIC، وبرعاية عدد من الوزارات ، بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي والمالي للمرأة والشباب تحت شعار "معا لتحويل الطاقات الى قوى انمائية مستدامة".

تناولت الندوة في محاورها دور الاسواق المالية في تعزيز التمكين الاقتصادي والمالي للمرأة مع عضو المكتب التنفيذي في هيئة الاسواق المالية سامي صليبا.

قدمت الاعلامية زيتون لأهمية الاسواق المالية كمركز رئيس للتنمية المستدامة من خلال توظيف المدخرات في المشاريع الاستثمارية التي تؤسس لفرص عمل جديدة وتساهم بتطوير البنى التحتية والخدمات الرئيسية مثل الصحة والتعليم وغيرها.

وأكدت رئيسة الهيئة كلودين عون روكز أنه "لتمكين المرأة اقتصاديا وماليا يجب ان نبدأ من الأطر التشريعية والتنظيمية التي تحمي حقوق المرأة وتكرس إحترام النوع الاجتماعي في كافة المؤسسات".

كما تطرقت لدور الهيئة في تعديل واستحداث بعض القوانين بما فيها تعديل إجازة الامومة ، وقانون العنف الأسري وبالتوازي مع ما تعمل عليه اليوم على مستوى اجازة الأبوة والضمان الاجتماعي، مشيرةً الى أن "إعداد المرأة وتدريبها يعتبر ناقصاً إن لم يتم تشبيكها بالجهات المانحة والتي تؤمن لها التمويل اللازم لمشاريعها وأفكارها وهنا تأتي أهمية هذه الورشة التوعوية مع هيئة الأسواق المالية والتي سيكون لنا معها سلسلة ندوات خلال العام 2019 بهدف لتعزيز الثفافة المالية والاقتصادية للمرأة اللبنانية".