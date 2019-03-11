اصابة مواطنة اثر اصطدام سيارتها بعمود كهرباء في محلة كفرفالوس

اصيبت المواطنة ر.م اثر اصطدام سيارتها بعمود للكهرباء على طريق صيدا - جزين في محلة كفرفالوس. وحضرت سيارة إسعاف تابعة للصليب الاحمر وعملت على نقلها الى مستشفى حمود في صيدا.

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