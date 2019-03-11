القواس طالب الحريري بالتحلي بالمسؤولية في معالجة ملف النازحين

طالب عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الإشتراكي محمد شاكر القواس رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بالتحلي بالمسؤولية الوطنية في معالجة ملف النازحين السوريين وفي مقاربة ملف العلاقات اللبنانية السورية تسهيلا لعودتهم إلى ديارهم، بعيداً عن الكيدية السياسية والشخصية التي تحكمت في سياسات الحكومات السابقة بهذا الخصوص، حرصاً على المصلحة الوطنية اللبنانية وعلى واقع ومستقبل الشعب اللبناني الإقتصادي والإجتماعي والديمغرافي.

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