الخوري اسكندر الهاشم يوقع كتابه الجديد "للمسيح والرسالة... ولبنان" الخميس ضمن فعاليات المهرجان اللبناني للكتاب-انطلياس

يوقّع الأستاذ في كلية العلوم الدينية واللاهوتية والعضو في اتحاد "أورا"، الخوري اسكندر الهاشم والمدير المسؤول في مجلة "أورا"، ضمن فعاليات المهرجان اللبناني للكتاب-انطلياس كتابه الجديد "للمسيح والرسالة... ولبنان" الصادر عن منشورات جامعة "الحكمة"، وذلك يوم الخميس 14 آذار 2019 الساعة السادسة والنصف مساءً.
ويتناول الكتاب "المأزق الخطير الذي يعاني منه العالم حيث اصبح الانسان عبداً للمادّة والكراهية والعنف والتعصّب، ولا علاج له الا بالعودة الى القيم الالهية الحقّة".
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