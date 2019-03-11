أيوب يبحث مع سفير كييف تحضيرات المؤتمر الأول للخريجين اللبنانيين من أوكرانيا

منحت سفارة أوكرانيا في لبنان الجامعة اللبنانية هبة علمية، هي عبارة مجموعة من الكتب والمؤلفات في مواضيع علمية وأدبية وفنيّة مختلفة، وذلك خلال حفل أقيم في مبنى الإدارة المركزية – المتحف.

تسليمُ الهبة تم بحضور سفير أوكرانيا في لبنان "إيهور أوستاش"، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، الذي ابدى في كلمته الترحيبية بالوفد، سعادته بأن تكون الجامعة اللبنانية محطّ اهتمام أوكرانيا وسفيرها في بيروت، ويتمّ تخصيصها بهذه الهدية القيّمة من الكتب المتنوِّعة، التي ستوْضَع في مكتبة كلية الفنون الجميلة والعمارة لتكون مرجعًا للمُطّلعين وللباحثين في تاريخ أوكرانيا.

ولفتَ البروفسور أيوب إلى أن الدولة الأوكرانية، تمكنت رغم الظروفِ الصعبة التي مَرَّت في تاريخِها، من النهوض والتطور في مسارات متعددة (اقتصاد، أدب، ثقافة، علوم، سياحة..)، مضيفًا أن "كييف" كانت وما تزال تستقطب آلاف الطلاب من لبنان والعالم العربي. وأكّد البروفسور أيوب تطلّعه إلى تعزيز التبادل العلمي والثقافي وترسيخ اتفاقات لاحقة بين الجامعة اللبنانية وجامعات أوكرانيا في البحث العلمي المشترك.

من جهته، تحدّث سفير أوكرانيا "إيهور أوستاش" عن تاريخ وحضارة الشعبين الأوكراني واللبناني وأبرز الشخصيات التي مرّت وكان لها دور كبير في توجيه ودفع حضارة البلاد إلى الأمام، ومن بينها الأديب الأوكراني تاراس شيفتشينكو والأديب اللبناني الكبير ميخائيل نعيمة الذي كتب أهم قصائده "الميثاق" وترجمها إلى العربية خلال دراسته في أوكرانيا، وهو الخريج اللبناني الأول من جامعات أوكرانيا.

وفي هذا السياق، كشف السفير الأوكراني عن المؤتمر الأول لخريجي أوكرانيا اللبنانيين، على أن يُعقد في المدينة التي درس فيها الأديب ميخائيل نعيمة. وأعلن أوستاش أن الأشهر القادمة ستشهد توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة اللبنانية وجامعة كييف، كما يتم التحضير للمهرجان السينمائي الرابع في لبنان بمشاركة كلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة اللبنانية.