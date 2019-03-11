رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان تدعو الى الاضراب الخميس

دانت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان "التجاهل الرسمي لمطالب المدرسة الرسمية"، مشيرةً إلى انه "حرصا منا على مطالب جميع فئات المعلمين دون إستثناء وفي طليعتها قانون مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية بعد إدراجه على جدول أعمال مجلس النواب بالأمس وتم سحبه وتجاهله، تعديل قانون المديرين رقم 73 الذي مازال في أدراج المجلس النيابي وعدم إقراره يؤدي الى حرمان المدير عند تعيينه من حقه في بدل الإدارة، تسوية أوضاع المعلمين المتعاقدين والمستعان بهم بما يحفظ حقوقهم الوظيفية، ندعو إلى الاضراب في المدارس الرسمية دوام قبل الظهر يوم الخميس الواقع فيه 14آذار الجاري، وعقد مؤتمر صحفي في مركز الرابطة الساعة الثانية عشرة ظهراً لشرح كافة المعطيات والمستجدات".

واكدت "أنها لن تكتفي بالإستنكار والإدانة والتحذير، بل أنّها تتوجّه الى جميع المدراء والمعلّمين في جميع المدارس الرسمية في لبنان دوام قبل الظهر إلى الإلتزام بالإضراب التحذيري على أمل أن يسمع فيه المسؤولين مطالبنا الملحة والإسراع في إقرارها لأنهاستلجأ إلى خطوات تصعيدية في حال إستمرار التجاهل وسيعلن عنها في حينه".