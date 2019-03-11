مسؤول روسي: لم يتم العثور على مواد فوسفورية مشلة للأعصاب في دوما

أعلن نائب رئيس قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات التابعة للقوات المسلحة الروسية سيرغي كيكوت أنه "لم يتم العثور على آثار لاستخدام مواد الفوسفور المشلة للأعصاب في مدينة دوما السورية".

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد أكدت استخدام غاز الكلور في مدينة دوما شرق العاصمة دمشق، في 7 من نيسان 2018. فيما اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن التقرير النهائي للمنظمة الدولية "استنتاجات مبسطة" هدفها "تبرير عدوان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا، في 14 من نيسان 2018، في انتهاك صريح لميثاق الأمم المتحدة ضد دولة ذات سيادة".