أعلن نائب رئيس قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات التابعة للقوات المسلحة الروسية سيرغي كيكوت أنه "لم يتم العثور على آثار لاستخدام مواد الفوسفور المشلة للأعصاب في مدينة دوما السورية".
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد أكدت استخدام غاز الكلور في مدينة دوما شرق العاصمة دمشق، في 7 من نيسان 2018. فيما اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن التقرير النهائي للمنظمة الدولية "استنتاجات مبسطة" هدفها "تبرير عدوان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا، في 14 من نيسان 2018، في انتهاك صريح لميثاق الأمم المتحدة ضد دولة ذات سيادة".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي: لم يتم العثور على مواد فوسفورية مشلة للأعصاب في دوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.