محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد الصاوي:
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق شب بلوحة إعلانات بطريق كونيش "المعادي- حلوان"، اليوم الاثنين.
تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من الأهالي بتصاعد أدخنة من لوحة إعلانية بالطريق.
على الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة، إلى محل البلاغ، وتم الدفع بسيارة إطفاء، وتمكنوا من إخماد الحريق، وتبين أنه شب بسبب ماس كهربائي.
فيما ظهرت كثافات مرورية، بطريق كورنيش المعادي بسبب الحريق، جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإعادة حركة السير مرة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| حريق في لوحة إعلانات بالمعادي.. والحماية المدنية تسيطر عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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