واشنطن تفرض عقوبات على بنك روسي بتهمة دعم رئيس فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أعلنت السلطات الأمريكية، فرض عقوبات على بنك روسي بتهمة دعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

وقال وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوتشن، في بيان اليوم الاثنين، إن "هذه الخطوة تشير إلى أن الولايات المتحدة ستتخذ اجراءات ضد المؤسسات المالية الاجنبية التي تدعم نظام مادورو غير الشرعي وتساهم في الانهيار الاقتصادي والازمة الانسانية التي تشكل آفات يعانيها الشعب الفنزويلي".

عوقب المصرف الروسي بسبب مبادلاته مع مجموعة النفط الفنزويلية العامة بي دي في اس ايه.

وأصدرت الولايات المتحدة فبراير الماضي، عقوبات تتعلق بفنزويلا في الوقت الذي تصعد فيه الضغوط على البلاد، وشملت العقوبات 5 أفراد بينهم وزير النفط الفنزويلي.