محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو (أ ش أ)
اتهم رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتنازعة في سوريا فيكتور كوبشيشين، اليوم الإثنين، مُسلحين سوريين بأنهم نفذوا عمليات قصف لمخيمات مختلفة تابعة لمحافظتي اللاذقية وحماة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال كوبشيشين - في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إنه تم تشييد ممر إنساني ونقطة تفتيش متنقلة في منطقة جليب عليان بمحافظة الرقة، لمنع وقوع أي كارثة إنسانية في مخيم الركبان في سوريا.
وأضاف أن الحكومة السورية، بدورها، تضمن سلامة المُشردين داخل وطنهم بصورة مؤقتة ، مُشيرًا إلى أن رفض الجانب الأمريكي لضمان الخروج الآمن للاجئين وبقائهم في المخيم في منطقة تسيطر عليها الولايات المتحدة بالقرب من قاعدة التنف الأمريكية، وعدم ضمان حقهم في الخروج بحرية إلى أماكن إقامتهم الدائمة يقوض العملية الإنسانية التي تهدف إلى إنقاذ المواطنين السوريين.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المركز الروسي للمصالحة: مُسلحون سوريون يقصفون المخيمات في اللاذقية وحماة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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