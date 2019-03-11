البشير يؤكد دور الشباب الهام في تعزيز وتثببت السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم (أ ش أ)

أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، الدور الهام الذي يلعبه الشباب في تعزيز وتثبيت السلام، باعتباره الهدف الرئيسي الذى تتجه إليه الدولة عبر قرار الوقف الدائم لإطلاق النار، لافتا إلي دور القوافل الشبابية التعليمية والصحية في هذا الصدد .

ونوه البشير -خلال جلسة حوارية مع المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للشباب السوداني، اليوم الاثنين بالقصر الجمهوري بالخرطوم- إلى اهتمام الدولة ورعايتها لكافة برامج وخطط الاتحاد،بما يستوعب طاقتهم، وقال إن السودان أمة شابة لزيادة نسبة عدد الشباب في تكويناته السكانية، مؤكدا أن تعطيل الشباب يهدد أي استراتيجية للدولة .

وتعهد البشير، بتوفير الدولة للتمويل اللازم لكافة خطط وبرامج الاتحاد بما يوفر لها النجاح وسط المجتمعات، وتسهيل سبل الاستقرار الأسري لما بعد الزواج، بتوفير السكن عبر مشروعات البناء الرأسي باعتباره الهاجس الأول لهم.

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ووجه البشير، بالاهتمام بمراكز الشباب وتعزيز الثقافة الرقمية لديهم خاصة في مجالات الإعلام، لمواكبة التطور العالمي ورعاية المبدعين من أجل تحقيق نتائج جيدة علي المستويين الإقليمي والدولي .

من جانبه، أوضح رئيس الاتحاد، محمود أحمد، في تصريح صحفي، أن الرئيس البشير اطلع خلال اللقاء علي خطة وبرامج الاتحاد للمرحلة المقبلة لكافة الأمانات والمؤسسات التابعة له.

وأشاد أحمد بقرار الرئيس بإلغاء الرسوم والضرائب المفروضة علي التمويل الأصغر وتطبيق الصيغ الإسلامية في التمويل.

ونوه بأن الرئيس البشير أثنى علي الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد في كافة المجالات المجتمعية، خاصة تخفيف أعباء المعيشة عبر الأسواق المخفضة، مبرزا أن اللقاء تناول أهمية قيام مؤتمر لمناقشة قضايا الزواج، وموافقة رئيس الجمهورية على